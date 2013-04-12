伦敦美债：公债价格上扬，欧元区忧虑和供应压力缓解带动买气

路透伦敦4月12日 - 美国政府公债周五上涨，对于欧元区如何处理疲弱成员国问题的忧虑，以及短期缺乏供应压力，促使投资人买进低风险债券。

美国本周标售660亿美元中长期债券，在上日拖累美债价格，尤其是标债需求低迷，显示预期的日本投资人对美债需求升高尚未实现。

日本央行计画大规模注资，促使国内投资人追逐较高收益的海外非日圆资产，引发对于日本资金流入美债的预期。

尽管目前为止尚无证据显示日本投资人的需求增加，但交易商仍预期之后会有这类资金流入。

美国10年期公债收益率(殖利率) 最新下跌3.6个基点至1.7553%，公债期货 升9/32至132-53/64。

交易商亦称，对于欧盟财长今日稍后展开的非正式会议，市场感到不安。会议上将讨论塞浦路斯援助方案。

美国周五将公布零售销售数据。路透调查的预估中值显示，美国3月零售销售料持平，2月时为增长1.1%。

交易商称，若3月零售销售和近期就业数据一样较预期疲弱，美债收益率可能会测试本周低点1.72%。(完)

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