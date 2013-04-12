美股业绩：摩根大通公布2013年第一季净利为65亿美元

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透纽约4月12日 - 摩根大通公布2013年第一季净利为65亿美元，或每股1.59美
* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第一季EPS为1.39美
* 摩根大通称截至第一季末根据巴塞尔III估算的一级普通股资本充足率为8.9%，高于第四季末的8.7%
* 摩根大通称计划将第二季每股股息提高至0.38美元
* 摩根大通称截至3月31日公司不良资产总计为116亿美元，低于前一季的117亿
* 摩根大通称季度信贷损失拨备为5.49亿美元，上年同期则为6.42亿美
* 摩根大通第一季营收为258亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为258.6亿美元 (完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。