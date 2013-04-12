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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 19:26 BJT

美股业绩：摩根大通公布2013年第一季净利为65亿美元

路透纽约4月12日 - 摩根大通公布2013年第一季净利为65亿美元，或每股1.59美

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第一季EPS为1.39美

* 摩根大通称截至第一季末根据巴塞尔III估算的一级普通股资本充足率为8.9%，高于第四季末的8.7%

* 摩根大通称计划将第二季每股股息提高至0.38美元

* 摩根大通称截至3月31日公司不良资产总计为116亿美元，低于前一季的117亿

* 摩根大通称季度信贷损失拨备为5.49亿美元，上年同期则为6.42亿美

* 摩根大通第一季营收为258亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为258.6亿美元 (完)

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