日本经济：日本的政策可能会在下周赢得G20的理解--财务官古泽满宏

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透东京4月12日 - 日本财务省财务官古泽满宏：考虑到政府致力于财政改革，预计日本公债收益率会稳定下来
* 日本财务省财务官古泽满宏：日本的政策可能会在下周赢得G20的谅解，未见“货币战争”讨论再现
* 古泽满宏：目前日圆的走势反映了货币宽松措施的效果以及经济基本面的转变
* 古泽满宏：会一直关注外汇市场，将同G7进行合作
* 古泽满宏：不对日圆当前下跌速度是否过快做出置评
* 古泽满宏：全球经济在改善，但必须关注风险 (完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。