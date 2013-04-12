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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 19:43 BJT

日本经济：日本的政策可能会在下周赢得G20的理解--财务官古泽满宏

路透东京4月12日 - 日本财务省财务官古泽满宏：考虑到政府致力于财政改革，预计日本公债收益率会稳定下来

* 日本财务省财务官古泽满宏：日本的政策可能会在下周赢得G20的谅解，未见“货币战争”讨论再现

* 古泽满宏：目前日圆的走势反映了货币宽松措施的效果以及经济基本面的转变

* 古泽满宏：会一直关注外汇市场，将同G7进行合作

* 古泽满宏：不对日圆当前下跌速度是否过快做出置评

* 古泽满宏：全球经济在改善，但必须关注风险 (完)

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