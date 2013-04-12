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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 20:41 BJT

表格：美国3月PPI较前月下滑0.6%，预估为下滑0.2%

路透4月12日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国3月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.6%(预估为下滑0.2%)

* 美国3月PPI较上年同期上升1.1%(预估为上升1.4%)

详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 3月 2月 13年/12年3月 1月

成品 -0.6 0.7 1.1 0.2

扣除食品及能源 0.2 0.2 1.7 0.2

消费食品 0.8 -0.5 3.1 0.7

能源商品 -3.4 3.0 -1.9 -0.4

成品指数 196.6 196.2 --

家用天然气 2.1 -0.4 4.7 -0.5

汽油 -6.8 7.2 -4.7 -2.1

取暖油 -7.9 9.7 -6.2 -0.5

半成品 -0.9 1.3 -0.8 持平

扣除食品及能源 0.2 0.7 0.2 0.3

制造业原材料 -0.1 1.2 -1.2 0.2(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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