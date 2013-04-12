表格：美国3月PPI较前月下滑0.6%，预估为下滑0.2%

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透4月12日 - 美国劳工部周五公布：
* 美国3月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.6%(预估为下滑0.2%)
* 美国3月PPI较上年同期上升1.1%(预估为上升1.4%)
详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 3月 2月 13年/12年3月 1月
成品 -0.6 0.7 1.1 0.2
扣除食品及能源 0.2 0.2 1.7 0.2
消费食品 0.8 -0.5 3.1 0.7
能源商品 -3.4 3.0 -1.9 -0.4
成品指数 196.6 196.2 --
家用天然气 2.1 -0.4 4.7 -0.5
汽油 -6.8 7.2 -4.7 -2.1
取暖油 -7.9 9.7 -6.2 -0.5
半成品 -0.9 1.3 -0.8 持平
扣除食品及能源 0.2 0.7 0.2 0.3
制造业原材料 -0.1 1.2 -1.2 0.2(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。