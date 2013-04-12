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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 20:44 BJT

表格：美国3月零售销售较前月减少0.4%，预估为持平

路透4月12日 - 美国商务部周五公布:

* 美国3月扣除汽车的零售销售较前月减少0.4%(预估为持平)

* 美国3月零售销售较前月减少0.4%(预估为持平)

3月 2月修正值(前值) 1月 12月 13年3月/12年3月

零售销售 -0.4 1.0 1.1 -0.1 0.5 2.8

扣除汽车 -0.4 1.0 1.0 0.1 0.3 2.0 (完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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