表格：美国3月零售销售较前月减少0.4%，预估为持平

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透4月12日 - 美国商务部周五公布:
* 美国3月扣除汽车的零售销售较前月减少0.4%(预估为持平)
* 美国3月零售销售较前月减少0.4%(预估为持平)
3月 2月修正值(前值) 1月 12月 13年3月/12年3月
零售销售 -0.4 1.0 1.1 -0.1 0.5 2.8
扣除汽车 -0.4 1.0 1.0 0.1 0.3 2.0 (完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。