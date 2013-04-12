美股业绩：富国银行第一季获利超预期，受益于拨备减少

标题新闻：南非议会将于4月18日就针对总统祖马的不信任案投票动议进行辩论-南非国民议会
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路透4月12日 - 富国银行 周五公布第一季获利增长23%，好于预期，因该行坏账拨备减少并控制成本。
作为以资产计美国第四大银行，其公布第一季归属于普通股股东的净利为49.3亿美元，合每股0.92美元。上年同期则分别为40.2亿美元和0.75美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股收益0.88美元。
这是富国银行连续第十三个季度取得每股收益高于前季。
第一季该行住房贷款发放量为1,090亿美元，低于上年同期的1,290亿，也低于去年第四季的1,250亿。
当季抵押贷款费用较上年同期下滑2%至28亿美元，较去年第四季下降9%。
在盘前交易中富国银行股价下跌1.6%至36.90美元。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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