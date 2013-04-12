美国热股：CALLAWAY评级遭下调，因日圆贬值给其带来挑战

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透4月12日 - Raymond James将高尔夫设备零售商CALLAWAY GOLF CO 评级从“表现优于同业”下调至“表现与同业一致”，指称因日圆突然大幅贬值，以及英镑也有相似的贬值走势。
截至2012年，CALLAWAY GOLF 48%的营收来自美国，日本和欧洲业务各占总营收的19%和14%。
周四公司股价收报7.00美元，盘前交易中下跌2%。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。