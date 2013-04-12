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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 21:18 BJT

美国热股：CALLAWAY评级遭下调，因日圆贬值给其带来挑战

路透4月12日 - Raymond James将高尔夫设备零售商CALLAWAY GOLF CO 评级从“表现优于同业”下调至“表现与同业一致”，指称因日圆突然大幅贬值，以及英镑也有相似的贬值走势。

截至2012年，CALLAWAY GOLF 48%的营收来自美国，日本和欧洲业务各占总营收的19%和14%。

周四公司股价收报7.00美元，盘前交易中下跌2%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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