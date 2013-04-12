表格：汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为72.3

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透纽约4月12日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为72.3(路透调查预估为78.5)，3月为78.6
* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者现况指数初值为84.8(预估为89.5),3月为90.7
* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者预期指数初值为64.2(预估为70.0),3月为70.8
以下为详细数据:
4月初值 3月 2月 1月 12月 11月
信心指数 72.3 78.6 77.6 73.8 72.9 82.7
现况指数 84.8 90.7 89.0 85.0 87.0 90.6
预期指数 64.2 70.8 70.2 66.6 63.8 77.7
一年通胀预期 3.0 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1
五年通胀预期 2.8 2.8 3.0 2.9 2.9 2.8 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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