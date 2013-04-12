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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 22:03 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为72.3

路透纽约4月12日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为72.3(路透调查预估为78.5)，3月为78.6

* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者现况指数初值为84.8(预估为89.5),3月为90.7

* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者预期指数初值为64.2(预估为70.0),3月为70.8

以下为详细数据:

4月初值 3月 2月 1月 12月 11月

信心指数 72.3 78.6 77.6 73.8 72.9 82.7

现况指数 84.8 90.7 89.0 85.0 87.0 90.6

预期指数 64.2 70.8 70.2 66.6 63.8 77.7

一年通胀预期 3.0 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1

五年通胀预期 2.8 2.8 3.0 2.9 2.9 2.8 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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