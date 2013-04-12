版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 22:07 BJT

表格: 美国2月企业库存较前月增长0.1%，预期为增长0.4%

路透4月12日 - 美国商务部周五公布，美国2月企业库存较前月增长0.1%，为去年6月来最弱，预估为增长0.4%。1月经修正后为增长0.9%，前值为增长1.0%。

2月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 2月 1月 (前值) 13年/12年2月

库存 0.1 0.9 1.0 4.9

销售 1.2 -0.1 -0.3 3.7

(以10亿美元计) 2月 1月 (前值) 12年2月

库存 1,642.1 1,640.7 1,642.2 1,565.0

销售 1,286.7 1,270.9 1,268.8 1,241.1

库存/销售比 1.28 1.29 1.29 1.26 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐