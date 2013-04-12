表格: 美国2月企业库存较前月增长0.1%，预期为增长0.4%

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透4月12日 - 美国商务部周五公布，美国2月企业库存较前月增长0.1%，为去年6月来最弱，预估为增长0.4%。1月经修正后为增长0.9%，前值为增长1.0%。
2月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 2月 1月 (前值) 13年/12年2月
库存 0.1 0.9 1.0 4.9
销售 1.2 -0.1 -0.3 3.7
(以10亿美元计) 2月 1月 (前值) 12年2月
库存 1,642.1 1,640.7 1,642.2 1,565.0
销售 1,286.7 1,270.9 1,268.8 1,241.1
库存/销售比 1.28 1.29 1.29 1.26 (完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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