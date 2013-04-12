美国股市: 道琼工业指数基本持平，Nasdaq指数收跌0.16%

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透纽约4月12日 - 美国股市周五收低，从上日创下的纪录高位回落，因金融股下跌，但主要股指本周大幅上涨。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低0.08点，至14,865.06点；标准普尔500指数 收低4.52点，或0.28%，至1,588.85点；Nasdaq指数 收跌5.21点，或0.16%，至3,294.95点。
本周，道指上涨2.1%，标普500指数上扬2.3%，NASDAQ指数升2.8%。(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。