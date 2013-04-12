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货币新闻 | 2013年 4月 13日 星期六 04:23 BJT

美国股市: 道琼工业指数基本持平，Nasdaq指数收跌0.16%

路透纽约4月12日 - 美国股市周五收低，从上日创下的纪录高位回落，因金融股下跌，但主要股指本周大幅上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低0.08点，至14,865.06点；标准普尔500指数 收低4.52点，或0.28%，至1,588.85点；Nasdaq指数 收跌5.21点，或0.16%，至3,294.95点。

本周，道指上涨2.1%，标普500指数上扬2.3%，NASDAQ指数升2.8%。(完)

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