美国股市: 道琼工业指数基本持平，Nasdaq指数收跌0.16%

路透纽约4月12日 - 美国股市周五收低，从上日创下的纪录高位回落，因金融股下跌，但主要股指本周大幅上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低0.08点，至14,865.06点；标准普尔500指数 收低4.52点，或0.28%，至1,588.85点；Nasdaq指数 收跌5.21点，或0.16%，至3,294.95点。