纽约汇市：美元兑日圆从四年高位大跌，受美国数据拖累(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3111 1.3102 +0.07 -0.63 1.3194 美元/日圆 98.38 99.67 -1.29 +13.42 86.74 欧元/日圆 129.00 130.55 -1.19 +12.71 114.45 美元/瑞郎 0.9270 0.9304 -0.37 +1.26 0.9155 英镑/美元 1.5341 1.5382 -0.27 -5.60 1.6251 美元/加元 1.0133 1.0102 +0.31 +2.14 0.9921 澳元/美元 1.0505 1.0544 -0.37 +1.08 1.0393 欧元/瑞郎 1.2162 1.2192 -0.25 +0.72 1.2075 欧元/英镑 0.8542 0.8514 +0.33 +5.27 0.8114 新西兰元/美 0.8588 0.8629 -0.48 +3.68 0.8283 元 美元/挪威克 5.7050 5.7038 +0.02 +2.55 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4852 7.4749 +0.14 +1.97 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.3523 6.3531 -0.01 -2.25 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.3325 8.3192 +0.16 -2.86 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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