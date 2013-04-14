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亚洲 | 2013年 4月 14日 星期日 13:25 BJT

纽约汇市：美元兑日圆从四年高位大跌，受美国数据拖累(更新版)

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3111    1.3102     +0.07     -0.63    1.3194
 美元/日圆                      98.38     99.67     -1.29    +13.42     86.74
 欧元/日圆                     129.00    130.55     -1.19    +12.71    114.45
 美元/瑞郎                     0.9270    0.9304     -0.37     +1.26    0.9155
 英镑/美元                     1.5341    1.5382     -0.27     -5.60    1.6251
 美元/加元                     1.0133    1.0102     +0.31     +2.14    0.9921
 澳元/美元                     1.0505    1.0544     -0.37     +1.08    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2162    1.2192     -0.25     +0.72    1.2075
 欧元/英镑                     0.8542    0.8514     +0.33     +5.27    0.8114
 新西兰元/美                   0.8588    0.8629     -0.48     +3.68    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7050    5.7038     +0.02     +2.55    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4852    7.4749     +0.14     +1.97    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.3523    6.3531     -0.01     -2.25    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.3325    8.3192     +0.16     -2.86    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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