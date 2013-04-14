《美股一周展望》年初涨势惊人，令分析师纷纷上调今年预估

路透纽约4月12日 - 美股标准普尔500指数 年初以来令人眼花缭乱的涨势让许多持看多观点的分析师都显得保守。

该指数今年以来劲扬逾11%并屡创纪录新高，许多华尔街分析师不得不承认先前预计的目标水准过低，并做出相应调整。

实际上，标普指数只花了不到四个月的时间，就超越了去年12月汤森路透调查中三分之二分析师对今年底目标的预估。当时受访的47位分析师中，有30位对今年底股指作出的预估水平已经被突破了。

年中目标更是严重偏低，对6月底股指水平作出预测的28位分析师中有27位的预估已经低于目前的实际水准。

“就年初1,425点的水平而言，(我们的预测)意味着今年的总回报率约为15-20%，”Federated Investors首席股票分析师Phil Orlando说。他对年底股指的预估为1,660点。

“现在新的一年才过去三个半月，股指就涨了11-12%--距离目标真不算远了。无论接下来股指在一定时候回落，还是表现好得出乎我们意料，1,660点的目标都太低了。”

3月最新路透调查结果显示，在年初的强势上涨之后，一些分析师已经上修了预估目标。

这波涨势的惊人之处还在于股指的抗跌性。由于投资者逢低买入，跌势总是转瞬即逝，空头不得不回补仓位，资产管理人则追涨买入。

今年到目前为止，标普指数连跌三个交易日的情况只有一次，2月底短暂下跌2.8%就是今年幅度最大的一次“修正”了。

摩根大通美股分析师Thomas Lee本周决定不再预计修正的来临，在最近两份的客户报告中称，他对今年底标普指数到达1,580点的预测“看起来是低了”。最近六周的数据并不像一些人预料的那样疲弱，就算真的疲弱，股市也是想方设法地加以忽视。

Lee在他的股评中指出，摩根大通认为主动型基金管理人在2013年的业绩将是1995年以来最差的，预计68%的基金业绩都达不到基准目标。他写道，基金经理人因此更多地冒险，以求迎头赶上。

Lee的观点转为看多，他指出这种观点最大的风险在于，“市场的修正会在我们不再认为会发生的时候来临，这可能有点讽刺意味。”

D.A. Davidson & Co首席市场分析师Fred Dickson仍维持年中和年底分别在1,450和1,500点的预测，认为很有可能出现大幅回调，部分因为当前市场中存在大量追涨杀跌的程式驱动交易者。

“必须出现一系列的根本性事件，才能让人们从买进转为观望，而当这种情况发生时，股价就会开始下滑。随着股价的下滑，那些程式交易商就会由买转卖或转为做空，跌幅可能会达到8-10%，”Dickson说。

**留心财报带来的回落风险**

随着财报公布渐趋密集，可能引发股市下跌的一个因素就是企业业绩。

根据汤森路透数据，标准普尔500成分股企业第一季获利料仅增长1.1%，低于1月时预估的逾4%。迄今为止只有6%的企业公布财报，但现在看来情况明显悲观，发布负面盈利警讯与发布正面财测的企业数量之比为4.7比1。

“现在唯一要做的就是开始关注企业财报--这的确重要，因为这是重点所在，”Rosenblatt Securities常务董事Gordon Charlop说。

下周将有74家标普成分企业公布财报，涉及多个行业，其中以金融企业为主，包括美国运通(American Express) 、高盛(Goldman Sachs) 、美国银行(Bank of America) 和花旗(Citigroup).

互联网企业谷歌(Google) 与雅虎(Yahoo) ，以及道琼成分股企业强生(Johnson & Johnson) 、可口可乐(Coca-Cola) 、麦当劳(McDonald's) 以及通用电气(General Electric) 也将公布财报。