全球汇市：4月9日止当周投机客减持美元多仓--CFTC

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透纽约4月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多头仓位有所降低。
据路透计算，4月9日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至250亿美元，前一周为263亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月9日当周 4月2日当周
多头仓位 39,699 46,966
空头仓位 117,396 125,137
净仓位 -77,697 -78,171
欧元(125,000欧元为1口)
4月9日当周 4月2日当周
多头仓位 35,343 44,459
空头仓位 86,201 110,160
净仓位 -50,858 -65,701
英镑(62,500英镑为1口)
4月9日当周 4月2日当周
多头仓位 27,104 31,815
空头仓位 97,073 96,835
净仓位 -69,969 -65,020
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月9日当周 4月2日当周
多头仓位 6,570 9,789
空头仓位 16,584 21,804
净仓位 -10,014 -12,015
加元(100,000加元为1口)
4月9日当周 4月2日当周
多头仓位 24,056 26,212
空头仓位 95,189 90,756
净仓位 -71,133 -64,544
澳元(100,000澳元为1口)
4月9日当周 4月2日当周
多头仓位 117,540 135,540
空头仓位 39,661 51,569
净仓位 77,879 83,971
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
4月9日当周 4月2日当周
多头仓位 35,358 31,358
空头仓位 10,208 12,971
净仓位 25,150 18,387
(完)
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(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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