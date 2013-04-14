《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月12日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在 美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 49.83 +1.23 +2.53 1039319 搜狐 48.04 +0.91 +1.93 335081 网易 53.32 -0.02 -0.04 690363 百度 90.62 +1.86 +2.10 4017726 亚信科技 11.43 -0.11 -0.95 22244 台湾 台湾积体电 17.31 -0.03 -0.17 1129917 路 联电 1.81 -0.03 -1.63 102805 日月光 4.04 -0.03 -0.74 38382 硅品精密 5.39 -0.03 -0.55 360687 和信超媒体 1.00 -0.03 -2.91 54661 友达 4.35 -0.07 -1.58 66207 中华电信 31.28 +0.01 +0.03 53830 台湾国际航 34.72 +0.26 +0.75 799200 电 香港 中国移动 53.53 +0.02 +0.04 97451 中国联通 12.77 -0.08 -0.62 143289 中国电信 48.37 -0.50 -1.02 62461 中芯国际 3.01 -0.04 -1.31 30351 电讯盈科 4.95 +0.00 +0.00 2581 (完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。