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亚洲 | 2013年 4月 14日 星期日 13:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月12日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在             
 美上市最新收盘价：                                      
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         49.83     +1.23     +2.53   1039319
 搜狐                         48.04     +0.91     +1.93    335081
 网易                         53.32     -0.02     -0.04    690363
 百度                         90.62     +1.86     +2.10   4017726
 亚信科技                     11.43     -0.11     -0.95     22244
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   17.31     -0.03     -0.17   1129917
 路                                                      
 联电                          1.81     -0.03     -1.63    102805
 日月光                        4.04     -0.03     -0.74     38382
 硅品精密                      5.39     -0.03     -0.55    360687
 和信超媒体                    1.00     -0.03     -2.91     54661
 友达                          4.35     -0.07     -1.58     66207
 中华电信                     31.28     +0.01     +0.03     53830
 台湾国际航                   34.72     +0.26     +0.75    799200
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     53.53     +0.02     +0.04     97451
 中国联通                     12.77     -0.08     -0.62    143289
 中国电信                     48.37     -0.50     -1.02     62461
 中芯国际                      3.01     -0.04     -1.31     30351
 电讯盈科                      4.95     +0.00     +0.00      2581
 (完)
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