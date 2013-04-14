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市场报道 | 2013年 4月 14日 星期日 13:46 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月9日持仓报告(表)

路透4月12日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(203,288口)

96,019 27,663 10,052 74,656 154,060 180,727 191,775 22,561 11,513

较4月2日变动(未平仓合约：减少7,547口)

-6,243 2,806 -1,223 2,423 -10,617 -5,043 -9,034 -2,504 1,487

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.2 13.6 4.9 36.7 75.8 88.9 94.3 11.1 5.7

各类交易商数量(总计为280家)

145 53 62 42 66 214 158 (完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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