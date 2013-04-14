CFTC报告：NYMEX原油期货4月9日持仓报告(表)

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透4月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,768,185口)
349,203 125,805 690,488 641,239 872,511 1680930 1688804 87,255 79,381
较4月2日变动(未平仓合约：增加36,255口)
-20,613 4,839 20,000 36,934 11,732 36,321 36,571 -66 -316
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
19.7 7.1 39.1 36.3 49.3 95.1 95.5 4.9 4.5
各类交易商数量(总计为337家)
120 83 159 87 105 290 288 (完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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