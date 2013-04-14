CFTC报告：COMEX期铜4月9日持仓报告(表)

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透4月12日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年4月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(182,719口)
47,713 75,552 24,017 91,588 62,370 163,318 161,939 19,401 20,780
较4月2日变动(未平仓合约：增加2,775口)
-1,159 -325 4,350 216 -1,880 3,407 2,145 -632 630
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.1 41.3 13.1 50.1 34.1 89.4 88.6 10.6 11.4
各类交易商数量(总计为271家)
84 113 67 53 42 175 197 (完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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