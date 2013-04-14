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市场报道 | 2013年 4月 14日 星期日 12:54 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月9日持仓报告(表)

路透4月12日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年4月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,719口)

47,713 75,552 24,017 91,588 62,370 163,318 161,939 19,401 20,780

较4月2日变动(未平仓合约：增加2,775口)

-1,159 -325 4,350 216 -1,880 3,407 2,145 -632 630

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.1 41.3 13.1 50.1 34.1 89.4 88.6 10.6 11.4

各类交易商数量(总计为271家)

84 113 67 53 42 175 197 (完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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