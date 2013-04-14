CFTC报告：COMEX期金4月9日持仓报告(表)

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透4月12日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(416,513口)
203,812 84,453 23,873 135,855 279,657 363,540 387,983 52,973 28,530
较4月2日变动(未平仓合约：减少663口)
1,178 2,025 -1,211 -1,350 -70 -1,383 744 720 -1,407
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
48.9 20.3 5.7 32.6 67.1 87.3 93.2 12.7 6.8
各类交易商数量(总计为354家)
183 87 79 59 49 274 189 (完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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