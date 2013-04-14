CFTC报告：CBOT玉米期货4月9日持仓报告(表)

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透4月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,297,225口)
345,864 197,179 227,378 578,975 639,106 1152217 1063663 145,008 233,562
较4月2日变动(未平仓合约：减少17,891口)
-37,823 13,788 10,509 10,570 -51,045 -16,744 -26,748 -1,147 8,857
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.7 15.2 17.5 44.6 49.3 88.8 82.0 11.2 18.0
各类交易商数量(总计为700家)
175 166 210 218 286 515 560
(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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