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市场报道 | 2013年 4月 14日 星期日 13:45 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月9日持仓报告(表)

路透4月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,297,225口)

345,864 197,179 227,378 578,975 639,106 1152217 1063663 145,008 233,562

较4月2日变动(未平仓合约：减少17,891口)

-37,823 13,788 10,509 10,570 -51,045 -16,744 -26,748 -1,147 8,857

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.7 15.2 17.5 44.6 49.3 88.8 82.0 11.2 18.0

各类交易商数量(总计为700家)

175 166 210 218 286 515 560

(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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