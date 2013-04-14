CFTC报告：CBOT小麦期货4月9日持仓报告(表)

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透4月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(440,638口)
117,060 138,241 90,673 197,510 157,507 405,243 386,421 35,395 54,217
较4月2日变动(未平仓合约：增加2,543口)
-5,476 -6,581 3,257 6,325 6,217 4,106 2,893 -1,563 -350
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.6 31.4 20.6 44.8 35.7 92.0 87.7 8.0 12.3
各类交易商数量(总计为376家)
97 138 121 88 107 270 300 (完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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