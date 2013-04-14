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市场报道 | 2013年 4月 14日 星期日 13:44 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月9日持仓报告(表)

路透4月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(440,638口)

117,060 138,241 90,673 197,510 157,507 405,243 386,421 35,395 54,217

较4月2日变动(未平仓合约：增加2,543口)

-5,476 -6,581 3,257 6,325 6,217 4,106 2,893 -1,563 -350

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.6 31.4 20.6 44.8 35.7 92.0 87.7 8.0 12.3

各类交易商数量(总计为376家)

97 138 121 88 107 270 300 (完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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