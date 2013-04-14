CFTC报告：CBOT大豆期货4月9日持仓报告(表)

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透4月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年4月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(576,118口)
164,155 93,391 94,530 263,989 318,709 522,674 506,630 53,444 69,488
较4月2日变动(未平仓合约：增加11,318口)
-11,166 14,233 13,676 7,324 -21,368 9,834 6,541 1,484 4,777
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.5 16.2 16.4 45.8 55.3 90.7 87.9 9.3 12.1
各类交易商数量(总计为461家)
154 130 177 117 126 372 365(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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