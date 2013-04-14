CFTC报告：CBOT大豆期货4月9日持仓报告(表)

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动

路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。