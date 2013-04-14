全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，巴拿马型船需求增加

路透4月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因谷物运输增加令巴拿马型船舶需求增加。

波罗的海乾散货运价指数 攀升10点或1.16%，至875点，较上周五上涨1.63%（见最后一句）。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升17点或1.55%，至1,112点。日均获利上升136美元至8,892美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“大西洋运价走强，因南美谷物和大豆的运输活动持续。”RS Platou Markets市场分析师Frode Morkedal周五在报告中称。

分析师和贸易消息人士表示，周四中国购买的美国软红冬麦至少是九年来最高数量，今年稍后中国应会更大规模地购买，因中国要补充已耗尽的储备，并利用进口小麦价格便宜之机满足中国对牲畜饲料不断增加的需求。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨8点或0.64%至1,265点。日均获利升2.57%或118美元至4,701美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

“钢铁价格上涨且中国铁矿石库存情况一般，支撑了本周对澳洲铁矿石的买兴，”Morkedal说。

灵便型船舶日均获利上涨76美元至7,823美元。超灵便型船舶日均获利涨4美元至9,426美元。(完)

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