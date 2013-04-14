《全球汇率焦点》美财政部汇率报告对日本提出警告，未给中国贴汇率操纵标签

* 华盛顿密切关注以确保日本不将日圆汇率作为目标

* 仍未给中国贴上汇率操纵标签

* 美国称人民币汇率“严重偏低”

路透华盛顿4月12日 - 奥巴马政府周五警告日本，称正在关注该国的经济政策，以确保其不会谋求通过日圆贬值从而获得竞争优势。

美国政府这份半年度的主要贸易伙伴汇率情况报告还称，人民币仍“严重被低估”，但依旧没有给中国贴上汇率操纵国的标签。

美国财政部表示，将敦促日本遵守2月时作出的承诺，作为七国集团(G7)和20国集团(G20)的成员国，日本应将汇率放由市场来决定。此前日本官员的讲话暗示他们的目标是打压日圆。

“我们将继续敦促日本遵守对G7和G20作出的承诺...避免货币竞争性贬值以及为竞争目的设定汇率目标，”报告称。

美国财政部还表示，正在密切关注日本为支撑经济和国内需求而出台的政策。日本央行在本月稍早推出大规模购债计划，希望带动经济摆脱约20年来的迟滞状况。

这项政策令日圆大幅贬值，美元/日圆周四再创四年高位，有关汇率竞争性贬值的争论也更加激烈。

**人民币汇率被低估，但算不上操纵**

财政部还表示，中国不符合被认定为汇率操纵的条件，尽管中国政府通过干预外汇市场控制了人民币的升值速度。

报告称，自2010年6月中国进一步推进人民币汇率形成机制改革以来，经通胀因素调整后人民币兑美元已升值16.2%。

人民币兑美元即期 周五中间价,盘中及收盘均再创新高，最高曾触及6.19元的整数关口 。目前正值美国国务卿克里访华前夕。

“尽管如此，现有的证据表明，人民币仍然被严重低估，干预活动似乎也重新出现，人民币兑美元需要进一步升值，”财政部报告称。

美国众议院筹款委员会的民主党高层莱文(Sander Levin)表示，对于他所说的严重问题，“早就该采取行动了”。

“正在进行的贸易协商中需要讨论汇率操纵问题，尤其是在跨太平洋伙伴关系谈判中，”他在一份声明中称，指的是日本正在谋求加入的11国亚太自由贸易协议。

同前一份报告一样，财政部的这份报告继续对韩国施压，呼吁其限制对外汇市场的干预，除非在特殊情况下。

韩国表示其外汇干预旨在减轻韩元的动荡，但美国财政部称韩国在2012年一直在进行市场干预。(完)