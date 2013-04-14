美国FED：鸽派官员淡化购债政策带来的通胀风险

路透4月13日 - 针对刺激美国经济的积极举措可能导致未来通胀的风险，美国联邦储备理事会(美联储)在周六不厌其烦地给予淡化，这是对现行刺激经济行动表示支持的一个明确信号。

美联储上月决定继续实施每月购买850亿美元债券这一备受争议的计划，并承诺在通胀率不高于2.5%的情况下，维持近零利率水准直至失业率至少降至6.5%。

对于联储鹰派人士近期要求缩减购债规模的提议，芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔给予回击。他们是联储当中坚决主张宽松政策以刺激经济的两位官员。

“目前并没有实际的通胀迹象，许多有关通胀风险的讨论，最终不过就是引起对通胀幽灵卷土重来的担心，”埃文斯表示。他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。

“我们需要给予关注，并时时牢记于心，但我认为不应因此而束缚了手脚，”他在波士顿一个活动上表示。

柯薛拉柯塔与埃文斯看法相同，他亦认为，为了降低美国的失业率，平衡的政策举措可以允许通胀率较2%的官方目标略有偏离。

“平衡的举措可以允许通胀率较长期目标举措略有偏离，以利于失业率更快地回到我们乐见的水准，”他表示。

柯薛拉柯塔是唯一提倡美联储进一步倾向宽松立场的官员，具体的做法是将考虑升息的失业率“门槛”从目前的6.5%进一步降至5.5%。

同时，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特也为购债计划辩护，称引发通胀的“化学物质”--信贷增长加强和经济更趋活跃--尚未具备。

“我相信这些情况如有改善，将会很容易被识别出来，委员会拥有大量手段，可以通过紧缩举措来减轻通胀压力，”他在艾奥瓦大学一个有关财政政策的活动上说。

洛克哈特今年在委员会中不具有投票权，他被认为政策立场居中，因此可以很好地反映美联储官员中的多数意见。

“我们正面临前所未有的局面...但我相信我们正在以平衡的方式来权衡这项政策的益处与长期成本，”他对听众说。(完)