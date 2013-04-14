重温稿-中国经济：总体稳定但基础并不牢固，在站稳脚跟基础上要着眼升级--总理

路透北京4月14日 - 中国国务院总理李克强日前表示，当前世界经济不确定、不稳定因素增多，虽然现在中国经济形势总体看是稳定的，但又相当复杂，经济增长的基础并不十分牢固；要提高宏观经济走势预见性，在站稳脚跟的基础上要着眼升级，打造中国经济“升级版”，依靠制度来增强经济发展后劲。

“总的来说，目前还是平稳的。但怎样把握未来发展走向，还是需要我们提高预见性。”中国新闻网引述他在北京主持召开专家和企业负责人座谈会时称，“在‘站稳脚跟’的同时，要把更多力气放到升级上来，通过推进转型来实现升级。”

报导并称，座谈会上不少与会者阐述认为，一季度中国经济开局总体平稳，未来经济走势将呈现温和增长，但发展也面临一些不确定性因素及存在风险。

中国一季度GDP(国内生产总值)等数据将于4月15日(周一)公布。路透调查显示，受出口和投资增长的带动，中国一季度经济增速料将加快至8%，中国经济将连续第二个季度出现回升。

中国广播网的报道则引述李克强称，要为民营企业发展提供一个与国有企业和外资企业一样的平等竞争环境，要推进市场化改革，不能因为短期的措施给未来的市场化竞争带来更大的负面影响。

“我们还是要推进市场化改革，这个市场化的竞争在短期内可能会有这样或那样的问题，但是如果充分竞争，当然是有规则的竞争，对长期、对中长期都是有效的。我们不能因为短期的措施给未来的市场化的竞争带来更大的负面影响，这个政府就干预得多了。”他称。

上月末，李克强从五个角度来阐释中国经济升级版，包括要立足内需，面向世界，深耕亚太；提高经济增长质量和效益；要体现在就业和收入上，要重视服务业；环境资源约束问题是躲不开的坎；要靠制度创新释放红利，靠开放促改革。