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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 06:21 BJT

全球外汇市场4月15日主要消息

除特别说明外，均为GMT时间

-- - 日本央行总裁黑田东彦在地区分行经理会议上发表讲话

0130 - 澳洲2月房屋融资和投资性房屋融资

0430 - 日本2月工业生产修正值

0615 - 日本央行总裁黑田东彦在信托银行协会年度会议上发表讲话

0900 - 欧元区2月贸易收支

1230 - 美国纽约联邦储备银行4月制造业指数

1300 - 美国2月整体资本净流动和外资买入美国公债数据

1400 - 美国4月NAHB房屋市场指数

1400 - 世界银行行长金墉参加该行题为“民间部门和脱贫”的活动(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 王丽鑫)
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