全球外汇市场4月15日主要消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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-- - 日本央行总裁黑田东彦在地区分行经理会议上发表讲话
0130 - 澳洲2月房屋融资和投资性房屋融资
0430 - 日本2月工业生产修正值
0615 - 日本央行总裁黑田东彦在信托银行协会年度会议上发表讲话
0900 - 欧元区2月贸易收支
1230 - 美国纽约联邦储备银行4月制造业指数
1300 - 美国2月整体资本净流动和外资买入美国公债数据
1400 - 美国4月NAHB房屋市场指数
1400 - 世界银行行长金墉参加该行题为“民间部门和脱贫”的活动(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 王丽鑫)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。