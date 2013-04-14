日韩经济指标预测--4月15日-4月22日****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 -- +0.4% 进口(较上年同期) -- -2.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差34 0430 日本工业产出 2月修正值 -- -0.1% 产能利用指数(较上月) 2月 -- +1.7% 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- -1.6% 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 44.3 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 4月 -- 负11 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,440 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超8,686 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +0.4% -2.9% 进口(较上年同期) +6.3% +11.9% 贸易收支(亿日圆) 逆差4,938 逆差7,775 4月18日(四) 暂无重要经济数据公布 4月19日(五) 暂无重要经济数据公布 4月22日当周 4月22日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。