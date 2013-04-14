澳新经济指标预测--4月15日-4月22日****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资 2月 +1.6% -1.5% 投资性房屋融资 -- +4.4% 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第一季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 4月17日(三) 暂无重要经济数据公布 4月18日(四) 暂无重要经济数据公布 4月19日(五) 暂无重要经济数据公布 4月22日当周 4月22日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。