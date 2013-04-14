《独家新闻》G20财长会议将考虑债务与GDP之比降至远低于90%的提议

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透都柏林4月13日 - 20国集团(G20)财长会议将于下周在华盛顿召开。一份为这次会议准备的文件显示，他们将考虑把长期公共债务与国内生产总值(GDP)之比降至远低于90%的提议。
这项提议是由G20经济增长框架研究小组的联合主席提出的。根据2010年G20领袖在多伦多达成的协议，到2016年债务将停止增长。之后G20领袖又在去年6月达成了2016年之后的债务削减目标。
“联合主席提议：‘在更长时间内，G20成员国的财政政策应该转向这样一个目标，即债务与GDP之比远低于90%。’”为参加此次会议的欧盟代表准备的文件显示。
文件称：“我们认为联席主席有关财政目标的提议为讨论提供了良好的基础。”路透见到了这份欧盟财长已于周六批准的文件。
欧盟为自己制订了一个更加激进的目标，即债务/GDP之比不超过60%。欧盟还将建议，G20的债务/GDP之比越低越好。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。