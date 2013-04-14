《独家新闻》G20财长会议将考虑债务与GDP之比降至远低于90%的提议

路透都柏林4月13日 - 20国集团(G20)财长会议将于下周在华盛顿召开。一份为这次会议准备的文件显示，他们将考虑把长期公共债务与国内生产总值(GDP)之比降至远低于90%的提议。

这项提议是由G20经济增长框架研究小组的联合主席提出的。根据2010年G20领袖在多伦多达成的协议，到2016年债务将停止增长。之后G20领袖又在去年6月达成了2016年之后的债务削减目标。

“联合主席提议：‘在更长时间内，G20成员国的财政政策应该转向这样一个目标，即债务与GDP之比远低于90%。’”为参加此次会议的欧盟代表准备的文件显示。

文件称：“我们认为联席主席有关财政目标的提议为讨论提供了良好的基础。”路透见到了这份欧盟财长已于周六批准的文件。