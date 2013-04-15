《独家新闻》G20财长会议将考虑债务与GDP之比降至远低于90%的提议

“以我们的经验...确定60%的参考值，表明加大力度控制债务的重要性。为了维持经济复苏而认真进行财政整顿的过程中，有必要实行这样的债务目标，”文件显示。

“G20发达国家应致力于共同的减少债务目标，包括实行财政改革计划，这将使政府整体债务水平呈现明确可信的下行趋势，”文件称。

这样的目标对于欧盟来说很容易，因为欧盟的债务与GDP之比目前为90%，对这一比率约为105%的美国来说也不难。但对于日本等国或许不太可能实现，因为日本的债务与GDP之比远超过200%。

为了对抗通缩并刺激萎靡的经济成长，日本央行实施全球最猛烈的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间向经济注资约1.4万亿美元。

日本财务省财务官古泽满宏周五表示，预计G20会议上将讨论日本等发达经济体的货币宽松政策对新兴市场经济体的溢出效应。

“我们欢迎日本采取措施重振国内经济。但长期疑虑仍存在，因为当前的经济政策有可能增加日本对财政和货币政策的依赖，而日本需要进行大胆的结构性改革来应对根本挑战，”文件指出。

“考虑到日本处于高位的整体公共债务水平，我们支持日本即将实施的财政整顿举措，其中包括在2014和2015年提高消费税，”文件表示。