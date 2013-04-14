日本个股：夏普将出售9.2%的Pioneer股份--报载

路透4月12日 - 日本经济新闻周六报导称，夏普 决定出售所持汽车电子制造商Pioneer Corp 的9.2%股份。

报称，夏普选定了一些潜在买家，包括汽车与医疗设备制造商，最早可能在本月完成售股。

报导还称，夏普持有3,000万股Pioneer股份，价值63亿日圆(6,380万美元)，是Pioneer公司目前的最大股东。

这两家公司2007年展开资本与业务合作，联合开发了包括光盘和汽车设备在内的一系列产品。日经新闻报导称，Pioneer将继续持有夏普的1,000万股股份，占0.8%。

两公司料将继续在诸如光盘等领域合作，合作范围将缩窄。