日本个股：夏普将出售9.2%的Pioneer股份--报载

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透4月12日 - 日本经济新闻周六报导称，夏普 决定出售所持汽车电子制造商Pioneer Corp 的9.2%股份。
报称，夏普选定了一些潜在买家，包括汽车与医疗设备制造商，最早可能在本月完成售股。
报导还称，夏普持有3,000万股Pioneer股份，价值63亿日圆(6,380万美元)，是Pioneer公司目前的最大股东。
这两家公司2007年展开资本与业务合作，联合开发了包括光盘和汽车设备在内的一系列产品。日经新闻报导称，Pioneer将继续持有夏普的1,000万股股份，占0.8%。
两公司料将继续在诸如光盘等领域合作，合作范围将缩窄。
报导并称，夏普料将用售股所得偿还债务。(完) (编译 程琳; 审校 王冠中)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。