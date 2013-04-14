路透专访：日本货币政策有可能得到G20的理解--财务省财务官古泽满宏

路透东京4月12日 - 日本财务省财务官古泽满宏周五表示，下周在华盛顿召开的20国集团(G20)会议有可能对日本以货币宽松政策刺激经济的做法表示理解。

他表示，这次会议不大可能再度讨论“货币战争”的议题，该议题曾在2月莫斯科召开的上一次G20财经首脑会议上掀起波澜。

他重申日本的政策并非以影响汇率为目的。此前其做法已引起韩国的不安，因这导致日圆贬值并损害了韩国出口。

“我们将在会上说明，我们正竭尽所能对抗通缩，如果这有助于日本经济的复苏，对亚洲乃至整个世界经济也会作出贡献，”他在接受路透采访时说。

古泽满宏说，预计G20会议上将讨论日本等发达经济体的货币宽松政策对新兴市场经济体的溢出效应。

他预计，鉴于日本承诺解决其巨额公共债务问题，日本公债市场将会企稳。

“市场对日本公债的信心稳固，因这后面有我们对财政改革的强有力承诺、充足的外部净资产以及国内金融资产的支持。”他补充说。

他认为，当前日圆走软反映了日本货币宽松政策以及长期贸易逆差等经济基本面变化的结果。

“我没有办法评论当前汇率波动是否过快，”他说。“汇率由市场决定，这才是重点，我们将一如既往地密切关注市场，并在七国集团(G7)声明认为适当的情况下给予配合。”(完)