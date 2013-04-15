版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 15日 星期一 08:02 BJT

****欧洲经济指标预测--4月15日-4月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 4月15日当周    
    
 4月15日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                       2月           顺差30        逆差39
 
 4月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                  3月            -0.1%         +0.1%
             生产者/进口物价(较上年同期)                              -0.3%         +0.1%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 2月               --      顺差6.63
               全球贸易收支(亿欧元)                                      --     逆差16.19
 0830     英国CPI(较前月)                              3月            +0.4%         +0.7%
                (较上年同期)                                          +2.8%         +2.8%
                                                                             
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                               +0.5%         +0.7%
                            (较上年同期)                              +3.3%         +3.2%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较                      +0.4%         +0.7%
          前月)                                                              
                                      (较上年同                       +3.2%         +3.2%
          期)                                                                
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月                      -0.2%         +3.2%
          )                                                                  
                                     (较上年同期                      +0.8%         +2.5%
          )                                                                  
          英国PPI产出物价(较前月)                                     +0.3%         +0.8%
                       (较上年同期)                                   +2.0%         +2.3%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                                 +0.2%         +0.3%
                          (较上年同期)                                +1.4%         +1.3%
 0900     德国ZEW经济景气指数                          4月             42.0          48.5
             ZEW现况指数                                               12.0          13.6
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)     3月终值          +1.2%         +0.4%
                                    (较上年同期)                      +1.7%         +1.7%
 
 4月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段          预估值         前值
 0830     英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息       4月             9-0-0        9-0-0
          -降息)                                                              
          货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩                         6-3          6-3
          大)                                                                 
 0830     英国请领失业金人数(万人)                     3月              不变     减少0.15
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业        2月              7.8%         7.8%
          率                                                                  
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年   截至2月的三个        +1.2%        +1.2%
          同期)                                        月                     
                         (不包括奖金)(较上年同期                       +1.2%        +1.2%
          )                                                                   
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                        4月                --        正2.3
 
 4月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段          预估值         前值
 0830     英国零售销售(较前月)                         3月             -0.8%        +2.1%
          英国零售销售(较上年同期)                                     -0.6%        +2.6%
 
 4月19日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段          预估值         前值
 0600      德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             3月              持平        -0.1%
                              (较上年同期)                             +0.7%        +1.2%
 0800      意大利工业订单(较前月,经季节调整)           2月                --        -1.4%
           (较上年同期,未经季节调整)                                      --        -3.3%
 0800      意大利工业销售(较前月,经季节调整)           2月                --        -1.3%
           (较上年同期,未经季节调整)                                      --        -3.4%
 0800      欧元区经季节调整经常账(亿欧元)              2月           盈余150      盈余148
                未经季节调整经常账(亿欧元)                                --       赤字45
 0800      欧元区净投资(亿欧元)                        2月                --          218
 
    * 4月22日当周
   
 4月22日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 1400     欧元区消费者信心                             4月               --       负23.50
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐