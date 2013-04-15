欧洲经济指标预测--4月15日-4月22日****

台湾汇市：台币在交投偏淡中游走平盘附近，随韩元观望变数厘清
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 顺差30 逆差39 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -0.1% +0.1% 生产者/进口物价(较上年同期) -0.3% +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差6.63 全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差16.19 0830 英国CPI(较前月) 3月 +0.4% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.7% (较上年同期) +3.3% +3.2% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较 +0.4% +0.7% 前月) (较上年同 +3.2% +3.2% 期) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月 -0.2% +3.2% ) (较上年同期 +0.8% +2.5% ) 英国PPI产出物价(较前月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +2.0% +2.3% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3% 0900 德国ZEW经济景气指数 4月 42.0 48.5 ZEW现况指数 12.0 13.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 3月终值 +1.2% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息 4月 9-0-0 9-0-0 -降息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 6-3 6-3 大) 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 不变 减少0.15 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 2月 7.8% 7.8% 率 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至2月的三个 +1.2% +1.2% 同期) 月 (不包括奖金)(较上年同期 +1.2% +1.2% ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 正2.3 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.8% +2.1% 英国零售销售(较上年同期) -0.6% +2.6% 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.2% 0800 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.4% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.3% 0800 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.3% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.4% 0800 欧元区经季节调整经常账(亿欧元) 2月 盈余150 盈余148 未经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字45 0800 欧元区净投资(亿欧元) 2月 -- 218 * 4月22日当周 4月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 欧元区消费者信心 4月 -- 负23.50 (完)
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka