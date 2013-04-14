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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 07:43 BJT

《汇市简讯》美元/韩元将从北韩方面消息和日圆走势中寻找线索

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* 美元/韩元在亚洲交易时段可能持于1,125-1,135韩元区间

* 该货币对上周五在国内市场收报1,129.1，波动区间为1,128.1-1,133.3

* 海外无本金交割远期外汇(NDF)仍有买需，对北韩(朝鲜)恐发射导弹的忧虑提供支撑

* 一个月期韩元NDF在1,132-1,135区间交投，上一交易日纽约收盘为1,134

* 将继续关注北韩方面的消息以及日圆走势(完)

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(编译 郑茵 审校 程琳)
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