《中国报摘》--中国证券报4月15日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强近日主持召开新一届政府首次经济形势专家和企业负责人座谈会，听取对当前经济形势的看法和建议。他指出，今年以来，中国经济运行总体上是平稳开局，这有利于稳定各方面预期;同时国际国内环境中不稳定不确定因素仍然较多，深层次矛盾不断显现，形势相当复杂。

* 其他:

--第113届广交会15日拉开帷幕，广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任刘建军预计，本届广交会到会人数和成交额与上届相比有望止跌回稳，但出口复苏困难仍不可低估。

--前海股权交易中心董事长透露，该中心交易规则等相关制度拟于本月出台，下月有望迎来首批中小企业挂牌。

--消息人士透露，银河证券在上市后会启动有关并购方案，成为整合汇金系券商资本平台。

--国家能源局发布的数据显示，今年一季度全国全社会用电量累计12,139亿千瓦时，同比增长4.3%。

--从郑州商品交易所日前召开的动力煤期货座谈会透露出的信息显示，目前动力煤期货推出政策依据、市场基础已成熟，郑商所对动力煤期货合约规则研发设计工作已基本完成。

--中国证监会期货二部副主任冯博表示，下一步将发布外资参股管理办法，允许符合条件的境外机构参股境内期货公司。他同时认为，伴随着这些放松管制措施的实施，未来期货行业竞争将进一步加剧。(完)