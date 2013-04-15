美国与加拿大经济指标预测--4月15日－4月22日****

台湾汇市：台币在交投偏淡中游走平盘附近，随韩元观望变数厘清
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
路透4月15日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 2月 -- 净流入1,10 9 外资买入美国公债(亿美元) -- 323 1400 美国NAHB房屋市场指数 4月 45 44 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月13日当周 -- +0.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.0% +0.7% (较上年同期) +1.6% +2.0% 扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1230 美国实质所得(较前月) 3月 +0.1% -0.2% 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 93 91.7 美国建筑许可年率(万户) 94 93.9 1230 加拿大制造业销售 2月 0.9% -0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月13日当周 -- +2.5% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 产能利用率 78.4% 78.3% 制造业产出 +0.1% +0.6% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 4月12日当周 -- 826.1 再融资指数 -- 4,453.9 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1800 美联储褐皮书 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月13日当周 35.0 34.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.8 续请失业金人数(万人) 4月6日当周 307.5 307.9 1400 美国领先指标 3月 +0.1% +0.5% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正3.0 正2.0 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 3月 -- 1.10 比 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 ＋0.3% +1.2% (较上年同期) +1.1% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 +0.4% +0.3% 1430 美国ECRI一周领先指标 4月12日当周 -- 130.1 * 4月22日当周 4月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 正0.44 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 501 498 （完）
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka