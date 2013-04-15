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市场报道 | 2013年 4月 15日 星期一 08:14 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月15日－4月22日****

路透4月15日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
 
    * 4月15日当周
    
 4月15日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                        2月         --  净流入1,10
                                                                                     9
          外资买入美国公债(亿美元)                                      --         323
 1400     美国NAHB房屋市场指数                              4月         45          44
    
 4月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           4月13日当周         --       +0.7%
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   3月      +0.0%       +0.7%
                              (较上年同期)                           +1.6%       +2.0%
             扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
                                 (较上年同期)                        +2.0%       +2.0%
 1230     美国实质所得(较前月)                              3月      +0.1%       -0.2%
 1230     美国房屋开工年率(万户)                            3月         93        91.7
          美国建筑许可年率(万户)                                        94        93.9
 1230     加拿大制造业销售                                  2月       0.9%       -0.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         4月13日当周         --       +2.5%
 1315     美国工业生产(较前月)                              3月      +0.2%       +0.8%
             产能利用率                                              78.4%       78.3%
             制造业产出                                              +0.1%       +0.6%
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       3月         --       +0.2%
    
 4月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          4月12日当周         --       826.1
             再融资指数                                                 --     4,453.9
 1400     加拿大央行利率决定                                 --      1.00%       1.00%
 1800     美联储褐皮书                                                                
   
 4月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              4月13日当周       35.0        34.6
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --        35.8
             续请失业金人数(万人)                    4月6日当周      307.5       307.9
 1400     美国领先指标                                      3月      +0.1%       +0.5%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                    4月      正3.0       正2.0
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货            3月         --        1.10
          比                                                                
    
 4月19日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月     ＋0.3%       +1.2%
                                (较上年同期)                         +1.1%       +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.3%       +0.8%
                         (较上年同期)                                +1.4%       +1.4%
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                      2月      +0.4%       +0.3%
 1430     美国ECRI一周领先指标                      4月12日当周         --       130.1
 
    * 4月22日当周
 4月22日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                3月         --      正0.44
 1400     美国成屋销售年率(万户)                            3月        501         498
 （完）
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