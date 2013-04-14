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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报4月15日

*头版头条：
 　　--最大黑期（非经由港交所         进行的恒生指数期货合约买卖）庄家IG Mar
 kets新加坡的董事总经理Greg Baker称，该公司在黑期的市场占有率已达5%，短期计
 划推出24小时国企指数期货合约买卖。
 
   *其他：
 　　--中国绿色食品         一批13.5亿元人民币可换股债券到期后仍未获75%以上
 持有人豁免暂缓还款，公司因而提出修订建议，先偿还可换股债券总面值25%即3.43亿
 元，余额分两批可换股债券偿还。
    --小南国         称，今年第一季度同店销售跌幅收窄，惟预期全年的人均消费
 金额会继续下跌；公司将业务复苏时间再推迟至2014年，并有意收购其他品牌。
    --泰山石化         执行董事黄少雄表示，公司破产的申诉判决将于5月1日聆讯
 ，希望可获百慕达法院颁布撤销由私募基金华平投资提出的破产呈请，藉以踏出年内
 复牌目标的第一步。（完）
 
    
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  香港报摘／社评／财经评论                  〔PRESS-HK-CMN〕
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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