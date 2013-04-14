《香港报摘》--经济日报4月15日

*头版头条： --最大黑期（非经由港交所 进行的恒生指数期货合约买卖）庄家IG Mar kets新加坡的董事总经理Greg Baker称，该公司在黑期的市场占有率已达5%，短期计 划推出24小时国企指数期货合约买卖。 *其他： --中国绿色食品 一批13.5亿元人民币可换股债券到期后仍未获75%以上 持有人豁免暂缓还款，公司因而提出修订建议，先偿还可换股债券总面值25%即3.43亿 元，余额分两批可换股债券偿还。 --小南国 称，今年第一季度同店销售跌幅收窄，惟预期全年的人均消费 金额会继续下跌；公司将业务复苏时间再推迟至2014年，并有意收购其他品牌。 --泰山石化 执行董事黄少雄表示，公司破产的申诉判决将于5月1日聆讯 ，希望可获百慕达法院颁布撤销由私募基金华平投资提出的破产呈请，藉以踏出年内 复牌目标的第一步。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)