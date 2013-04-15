《中国报摘》--其他报纸重要消息4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
**上海证券报**
--作为金融创新支持中国县域城镇化建设的尝试，山西省灵石、襄垣、武乡三县城镇化建设基金及基金管理公司周日正式成立。国家开发银行 山西分行等数十家金融机构成为金融服务团成员，并与三个县政府签订了相关战略合作协议，三只基金总规模达25亿元人民币。
**证券时报**
--上周起上市公司一季报开始公布，部分基金投资动向逐步曝光，一季度这些基金总体上保持了对电子、汽车电池等新兴行业个股的热度，电力、水泥等传统行业个股则遭到基金减持。
**第一财经日报**
--宝钢集团董事长徐乐江透露，宝钢已经对湛江项目的产品结构等进行了调整，调整后的方案将会把宝钢在上海罗泾地区的一条4.2M厚板生产线迁至湛江，而罗泾地区目前也在进行新产业的规划，未来发展新材料，新能源产业也是考虑之一。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，始于2009年，每季度公开挂牌督办、通报违法案件的制度的方式将在今年改变。国土资源部办公厅副主任李俊喜表示，从今年起，国土资源部将根据掌握的国土资源违法违规案件线索，对重大国土资源违法违规案件即时挂牌督办，通报和挂牌的方式也将作适当调整。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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