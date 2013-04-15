《中国报摘》--其他报纸重要消息4月15日

**上海证券报**

--作为金融创新支持中国县域城镇化建设的尝试，山西省灵石、襄垣、武乡三县城镇化建设基金及基金管理公司周日正式成立。国家开发银行 山西分行等数十家金融机构成为金融服务团成员，并与三个县政府签订了相关战略合作协议，三只基金总规模达25亿元人民币。

**证券时报**

--上周起上市公司一季报开始公布，部分基金投资动向逐步曝光，一季度这些基金总体上保持了对电子、汽车电池等新兴行业个股的热度，电力、水泥等传统行业个股则遭到基金减持。

**第一财经日报**

--宝钢集团董事长徐乐江透露，宝钢已经对湛江项目的产品结构等进行了调整，调整后的方案将会把宝钢在上海罗泾地区的一条4.2M厚板生产线迁至湛江，而罗泾地区目前也在进行新产业的规划，未来发展新材料，新能源产业也是考虑之一。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，始于2009年，每季度公开挂牌督办、通报违法案件的制度的方式将在今年改变。国土资源部办公厅副主任李俊喜表示，从今年起，国土资源部将根据掌握的国土资源违法违规案件线索，对重大国土资源违法违规案件即时挂牌督办，通报和挂牌的方式也将作适当调整。(完)