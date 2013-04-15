《中国重要政经日程》--4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
============================今日重要政经日程=======================
4/15日(一)
上午10时 国家统计局：一季度国民经济运行新闻发布会
============================近日重要政经日程=======================
4月16（二）
*中国国际煤炭大会在北京举行，至17日。
4/20(六）
“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
*国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/2（六）
*第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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