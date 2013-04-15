中国个股：宝钢股份回购额已用逾七成，近日将暂停回购以避开季报业绩公布

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透上海4月15日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 周一发布公告称，截止上周四，公司回购股票已投入36.5亿元人民币(含佣金)，50亿元回购计划进度已超过七成。不过近期因一季报业绩将公布，公司将暂停回购。
公告显示，截止上周四，公司已回购7亿6,721.14万股，占公司原总股本的4.3%。若在扣除3.9亿股已注销股票后，公司已回购股票数达3亿7,721.14万股，占目前总股本的2.2%。回购最高价5元，最低价为4.51元。
公告称，因公司将于下周五公布一季报，根据相关规定，上市公司在公布定期报告前十个交易日不得回购股份，因此自上周五起至下周四，公司将暂停回购。
去年8月宝钢公告称，为维护股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，该公司拟投入至多50亿元，以不超过每股5元的价格回购公司股份。回购将采用上海证交所集中竞价交易方式，回购期限为股东大会通过该方案后的12个月内。
宝钢股份上周五收报4.85元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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