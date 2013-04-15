欧洲金融：欧盟金融监管机构认为塞浦路斯问题扩散的机率极低

台湾汇市：台币在交投偏淡中游走平盘附近，随韩元观望变数厘清
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
路透法兰克福4月12日 - 欧盟三个金融监管机构在完成欧洲金融市场风险评估后认为，塞浦路斯金融问题扩散的机率不高。
三个监管机构涵盖了银行、保险业和市场。他们在联合声明中称，他们密切关注了塞浦路斯的发展，并预期塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank)关闭和塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的重整会导致该国金融业整体蒙受损失。
“其问题在国际间直接扩散的风险似乎有限，”监管机构称，塞浦路斯市场状况和存款仍相对稳定。
这是三个监管机构首次公开其金融业风险的联合评估。
欧洲银行业管理局(EBA)、欧洲证券和市场管理局(ESMA)和欧洲保险与职业养老金管理局(EIOPA)计画今后将一年公布两次评估报告。
“这类跨行业的评估为欧盟政策官员和监管者提供了所面临风险的全貌，避免了单一产业的狭隘观点和忽略全局的风险，”EIOPA主管Gabriel Bernardino称。
三家监管机构称，金融业短线风险自2012年9月以来已消退，但银行业仍容易受到市场信心突然改变的冲击。(完) (编译 王冠中; 审校 程琳)
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka