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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 08:33 BJT

全球金市：现货金反弹，上交易日创2008年12月来最大跌幅

路透新加坡4月15日 - 金价周一上涨逾1%，上个交易日重挫逾5%，创2008年12月以来最大跌幅，降至近两年来最低位。

现货金 一度触及日高每盎司1,494.50美元，0012GMT时，金价报在1,492.64美元，上涨近1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 张荻)
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