金砖国家：4月12日股汇市收盘纵览

路透4月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月12日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.93%，报1,019.61点。

中国股市：沪综指周五继续小幅收低，本周并录得连续第三周下跌。尽管近日公布的金融数据令市场流动性预期向好，但在下周公布一季度GDP及投资、消费等主要经济数据前，投资人仍倾向观望等待基本面进一步明朗。沪综指 收报2,206.780点，跌12.774点或0.58%；本周累计跌0.83%。上海A股今日成交额为560亿元人民币，创四个月以来新低，此前低点为去年12月13日的521亿元；上日成交金额则为620亿元。

香港股市：本周创下1月以来最佳单周表现，但周五收跌，景气循环股全面下跌，投资人削减自周一四个月低点反弹的涨势。恒生指数 收低0.1%，报22,089.1点，恒生国企指数 跌0.5%。两指数本周分别上涨1.7%和2.2%，均为三个月来最佳单周表现。

中国汇市：人民币兑美元即期 中间价,盘中及收盘均再创新高，最高曾触及6.19元的整数关口。结汇压力较重，但连续升值后也刺激一些购汇需求对美元形成支撑。交易员认为，近日中间价走势似乎巩固了市场的升值预期，后期升值可能性仍然较大。

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印度股市：录得2月底以来最大单日跌幅，此前Infosys公布的营收预估低于预期，引发对软件服务出口行业前景的忧虑。指标BSE指数 连续第二周收低，过去八个交易日中六天收低。股指本周收低1.1%，外资在截止周三的六天中净卖超2.69亿卢比股票。BSE指数收低1.62%，或299.64点，报18,242.56点，单日跌幅跌幅为2月26日以来最大。NSE指数 收跌1.17%或65.45点，收报5,528.55点，本周收低0.44%。

印度汇市：收平，因信息科技行业巨擘Infosys公布的营收预估赢弱，引发股市大泻，抵消了印度央行下个月可能会因数据显示消费者通胀放缓而宣布降息的期望。卢比兑美元 收报54.52/53，与周三收盘持平，盘中曾升至54.34的一周高位。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,405.470点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌1.61%至758.11点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.65%，报31.0850卢布，卢布兑欧元 跌0.42%，至40.6525卢布。 ========================================================================================

巴西股市：下跌，因此前公布的数据显示巴西经济活动仍旧乏力。圣保罗交易所Bovespa指数 连跌第二天，跌幅7.9%，收报54,962.65点。股指本周收低2.31%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 上扬0.18%，报1.9679，为接近五周来最高水平。

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南非股市：大幅收低，因贵金属价格大挫拖累矿业股，而海外主要经济体表现不佳也增加了看空情绪。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌1.37%，报33,990.90点。综合指数 下跌1.23%，至38,630.54点。