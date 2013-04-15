版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 08:22 BJT

《香港报摘》--信报4月15日

*头版头条： 　　--受塞浦路斯计划沽售黄金储备的消息影响，上周五纽约金价失守1,500美元，刺激投资者及用家争购金条金粒，香港部分金行更出现供不应求。

*其他： 　　--将易名为Kering的法国第二大奢侈品集团PPR ，其奢侈品部总经理Alexis Babeau称，中国市场销售确实出现少许放缓，但公司会维持今年内地的扩充计划，旗下品牌Gucci会继续在现有城市扩充，其他品牌Alexander McQueen、Bottega Veneta及YSL亦会在中国开店。

--和黄 旗下的香港国际货柜码头表示，随着更多罢工工人复工，码头的货物处理量已回复到正常的86%水平，货船期亦转稳。

--中国国家开发银行 拟将旗下内地20多个房地产项目进行整合，并于适当时候注入中国新城镇 。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 中国报摘　　 台湾报摘　　 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐