《香港报摘》--信报4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
*头版头条： --受塞浦路斯计划沽售黄金储备的消息影响，上周五纽约金价失守1,500美元，刺激投资者及用家争购金条金粒，香港部分金行更出现供不应求。
*其他： --将易名为Kering的法国第二大奢侈品集团PPR ，其奢侈品部总经理Alexis Babeau称，中国市场销售确实出现少许放缓，但公司会维持今年内地的扩充计划，旗下品牌Gucci会继续在现有城市扩充，其他品牌Alexander McQueen、Bottega Veneta及YSL亦会在中国开店。
--和黄 旗下的香港国际货柜码头表示，随着更多罢工工人复工，码头的货物处理量已回复到正常的86%水平，货船期亦转稳。
--中国国家开发银行 拟将旗下内地20多个房地产项目进行整合，并于适当时候注入中国新城镇 。(完)
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路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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