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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月15日

路透香港4月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美
 元=7.7615港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周五0.08点,或0%,报14,865.06点.因金融股下跌               
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.560   -0.72      15321            14.169      -0.07
 中国铝业                       9.470   -3.56      62737             2.940      -2.32
 中国移动                      53.530    0.04      97451            83.095       0.17
 中国人寿                      39.140   -1.11      42731            20.252      -0.97
 中石油                       126.850   -1.08      21113             9.845      -0.55
 中石化                       113.440   -1.14       9659             8.805      -0.74
 汇丰控股                      53.070   -0.34     144394            82.381       0.40
 中电信                        48.370   -1.02      62461             3.754       0.11
 中国联通                      12.770   -0.62     143289             9.911      -0.69
 兖州煤业                      12.020   -2.36      65031             9.329      -0.75
 华能国际                      42.080   -1.96      18737             8.165       0.43
 南方航空                      25.550   -0.89       3341             3.966      -1.09
 东方航空                      20.960   -0.76       1803             1.627     -50.25
 中芯国际                       3.010   -1.31      30351             0.467      -1.63 （完
 ）
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