《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透香港4月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美 元=7.7615港元 ) 美股道琼工业指数 周五0.08点,或0%,报14,865.06点.因金融股下跌 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.560 -0.72 15321 14.169 -0.07 中国铝业 9.470 -3.56 62737 2.940 -2.32 中国移动 53.530 0.04 97451 83.095 0.17 中国人寿 39.140 -1.11 42731 20.252 -0.97 中石油 126.850 -1.08 21113 9.845 -0.55 中石化 113.440 -1.14 9659 8.805 -0.74 汇丰控股 53.070 -0.34 144394 82.381 0.40 中电信 48.370 -1.02 62461 3.754 0.11 中国联通 12.770 -0.62 143289 9.911 -0.69 兖州煤业 12.020 -2.36 65031 9.329 -0.75 华能国际 42.080 -1.96 18737 8.165 0.43 南方航空 25.550 -0.89 3341 3.966 -1.09 东方航空 20.960 -0.76 1803 1.627 -50.25 中芯国际 3.010 -1.31 30351 0.467 -1.63 （完 ）
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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