版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 08:38 BJT

香港新股：中石化炼化工程通过港交所聆讯，拟募15-20亿美元--IFR

路透4月15日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国石化炼化工程已通过港交所聆讯，拟在香港市场上市，募集资金15-20亿美元。

据消息人士透露，该公司初定于4月18日开始进行推介，路演将于5月6日启动，定价日在5月16日。

这一时间表与另一大型新股中国银河证券10-15亿美元的上市交易时间表十分接近。银河证券亦于上周四通过港交所上市聆讯。

中石化炼化工程由亚洲最大的石油企业中石化集团分拆出来，主营石油炼化和石化产品开发等业务。

中信证券 、摩根大通 和瑞银 任联席保荐人，美银美林、中金、花旗 、德银 、高盛 、海通国际和汇丰 亦在承销商团中。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)

(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐