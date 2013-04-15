香港新股：中石化炼化工程通过港交所聆讯，拟募15-20亿美元--IFR

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透4月15日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国石化炼化工程已通过港交所聆讯，拟在香港市场上市，募集资金15-20亿美元。
据消息人士透露，该公司初定于4月18日开始进行推介，路演将于5月6日启动，定价日在5月16日。
这一时间表与另一大型新股中国银河证券10-15亿美元的上市交易时间表十分接近。银河证券亦于上周四通过港交所上市聆讯。
中石化炼化工程由亚洲最大的石油企业中石化集团分拆出来，主营石油炼化和石化产品开发等业务。
中信证券 、摩根大通 和瑞银 任联席保荐人，美银美林、中金、花旗 、德银 、高盛 、海通国际和汇丰 亦在承销商团中。(完)
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(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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