中港个股：建设银行称过去半年汇金公司累计增持1.69亿股A股

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透北京4月15日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 上周五晚间公告称，控股股东中央汇金投资公司，过去六个月来通过二级市场增持建行A股共计1.69亿股，占总股本约0.068%。
此次增持后，汇金持有建设银行股份共计1,430.6亿股，约占总股本57.22%。但公告未提及未来汇金是否会继续增持。
自去年10月10日起，汇金公司启动针对四大国有银行股的增持计划，为期六个月。工行 、农行 和中行 上周四晚间同时公告，汇金已完成该轮增持计划。但这三家银行均未提及汇金是否会继续增持。
在完成2011年10月起的为期一年的增持计划后，汇金公司去年10月10日马上宣布后续增持计划，并自当日起在二级市场自主购入工、农、中、建四家银行股票。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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