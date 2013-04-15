中港个股：建设银行称过去半年汇金公司累计增持1.69亿股A股

自去年10月10日起，汇金公司启动针对四大国有银行股的增持计划，为期六个月。工行 、农行 和中行 上周四晚间同时公告，汇金已完成该轮增持计划。但这三家银行均未提及汇金是否会继续增持。

在完成2011年10月起的为期一年的增持计划后，汇金公司去年10月10日马上宣布后续增持计划，并自当日起在二级市场自主购入工、农、中、建四家银行股票。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)