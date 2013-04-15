《亚洲经济焦点》日本刺激举措骤然来袭，亚洲各央行镇定自若

**热钱**

亦有担心大量资金将马上流出日本寻找更高收益。

摩根大通指出，日本家庭833万亿(兆)日圆(8.4万亿美元)金融资产中有55%是存款和现金，美国这一比例是14%，欧元区为36%。日本寿险公司还持有140万亿日圆日本公债。

仅仅是对这些现金可能会有部分流往海外的担忧，已经让全球收益率下降，并压低了日圆。

目前为止日本尚无资金大量出走迹象。事实上，上周日本投资者卖超1.145万亿日圆(115亿美元)外国债券，为一年来最大卖超规模，因其在日本财年伊始锁定外汇获利。

但分析师怀疑，最终日本投资者将把这些资金再投资到海外，以寻求更高收益。

在这些预期扶助下，日圆兑很多货币都创下多年低点。

澳洲方面，在指标利率已经处于纪录低点3.0%的情况下，若央行进一步放宽政策遏制本币涨势，则有加剧资产泡沫的风险。

澳洲央行从2011年底到2012年12月多次降息，今年暂停降息步伐，但仍牢牢保持宽松倾向，称鉴于通胀前景温和，若有必要还可能再度降息。

“完全是为了遏制本币涨势，”澳洲联邦银行首席分析师Michael Blythe称。

“如果他们暗示降息结束了，他们知道市场会马上开始为升息做准备，这将给澳元带来更多上行压力。所以只要可以他们仍将继续放出宽松信号。”

新西兰方面，在指标利率处于纪录低点的情况下，楼市显现过热迹象。这促使央行提醒称，可能比预期更早收紧政策，提振了新西兰元 。

**没有简单易行的方法**

如果热钱流入成为严重问题，部分亚洲国家可能会采取资本管制等应对措施。

2011年，韩国、泰国和巴西等国对资金流动进行了控制。汇丰亚洲经济研究部联席主管Frederic Neumann称，这一次，管制措施可能会是对外资购买本地资产设置上限，征收资本利得税，以及规定最短持有期限等。(完) (译文审校 徐文焰/张荻)