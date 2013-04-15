《台湾报摘》--经济日报4月15日

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
* 头版头条:
--台股600亿台币资金活水报到。劳退基金近日已发函给六家得标投信业者，要求业者尽速备妥签约相关文件，预期最慢本周完成签约，为即将来临的总统就职520行情提前暖身。
* 其他:
--大陆保险业酝酿争取开放参股台湾金控业，希望打破目前仅限陆银参股金控的限制。金管会官员对此态度开放，表示可以研议。据悉，下半年举行的两岸首次金保会，不排除讨论相关议题。
--国票金控 招亲，京城银行 列首要标的。据悉，国票金控已择定财顾，准备展开实地查核，可能以换股搭配现金方式并购，使国票金股本膨胀程度缩减，京城银大股东与经营团队可在并入后，仍保有参与金控及银行决策的空间。
--兆丰金控 因持有台企银 股权问题遭金管会处分而提起诉愿，日前行政院裁定驳回，兆丰金将不再上诉，同时确定出清台企银持股期限可拉长到2015年6月前，有利于兆丰金降低台企银持股成本，增加售股弹性空间。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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