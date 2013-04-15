《台湾报摘》--经济日报4月15日

* 头版头条:

--台股600亿台币资金活水报到。劳退基金近日已发函给六家得标投信业者，要求业者尽速备妥签约相关文件，预期最慢本周完成签约，为即将来临的总统就职520行情提前暖身。

* 其他:

--大陆保险业酝酿争取开放参股台湾金控业，希望打破目前仅限陆银参股金控的限制。金管会官员对此态度开放，表示可以研议。据悉，下半年举行的两岸首次金保会，不排除讨论相关议题。

--国票金控 招亲，京城银行 列首要标的。据悉，国票金控已择定财顾，准备展开实地查核，可能以换股搭配现金方式并购，使国票金股本膨胀程度缩减，京城银大股东与经营团队可在并入后，仍保有参与金控及银行决策的空间。

--兆丰金控 因持有台企银 股权问题遭金管会处分而提起诉愿，日前行政院裁定驳回，兆丰金将不再上诉，同时确定出清台企银持股期限可拉长到2015年6月前，有利于兆丰金降低台企银持股成本，增加售股弹性空间。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。