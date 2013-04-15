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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 09:06 BJT

中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海4月15日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报七天和14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

此前中国央行已通过公开市场连续八周温和回收流动性，上周力度仍在续减。随着二季度将有逾七千亿元人民币到期资金回流，加之外部资金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的波动情况。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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