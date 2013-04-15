中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购需求--业内人士

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透上海4月15日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报七天和14天逆回购需求，以及28天正回购需求。
此前中国央行已通过公开市场连续八周温和回收流动性，上周力度仍在续减。随着二季度将有逾七千亿元人民币到期资金回流，加之外部资金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的波动情况。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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